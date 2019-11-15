Денисова подписала представление в КС о признании неконституционными положений законов, лишивших пенсий некоторых категорий госслужащих

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что подписала конституционное представление по восстановлению прав государственных служащих на получение пенсии и ее перерасчете.

"Как известно, в связи с вступлением в действие с 1 мая 2016г нового закона Украины "О государственной службе" от 10.12.2015 № 889-VIIIпенсионное обеспечение государственных служащих осуществляется в соответствии с законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", то есть на общих основаниях. Только государственные служащие, которые имели необходимый стаж госслужбы на день вступления в силу закона № 889, могут получить пенсию на прежних условиях", - написала Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Кроме того действие статьи 37-1 закона № 3723, которая регулировала порядок и условия перерасчета пенсий государственных служащих - не продлевалось, а последний перерасчет размера пенсий указанной категории пенсионеров проводился в феврале 2008 года.

Более того, добавила омбудсмен, размеры их пенсий ежегодно не индексировались и не осовременивались, как это осуществлялось для всех категорий пенсионеров.

"Поэтому во время рабочей встречи с представителями профсоюза работников государственных учреждений Украины и представителями общественности в неотложном порядке подписано представление в КСУ относительно признания неконституционными положения ст. 90, подпункта 1 пункта 2 раздела IХ "Заключительные и переходные положения закона Украины "О государственной службе" от 10 декабря 2015г № 889-VIII, части седьмой ст. 21 ЗУ "О службе в органах местного самоуправления" от 07 июня 2001 года № 2493-III", - написала Денисова.

Она также выразила надежду, что судьи Конституционного суда Украины вынесут справедливое решение о восстановлении социальных прав госслужащих и должностных лиц местного самоуправления.