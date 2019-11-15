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08:33 15.11.2019

Белый дом готовит пакет мер по снижению налогов в США – Кадлоу

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Белый дом готовит пакет мер по снижению налогов в США – Кадлоу

Белый дом в настоящее время приступил к подготовке мер по снижению налогового бремени для части населения, сообщил экономический советник президента США Ларри Кадлоу.

"Цель состоит в том, чтобы расширить налоговые льготы для высшего и среднего класса, нет никаких особенностей", - сказал он на мероприятии в Вашингтоне в четверг вечером.

При этом Кадлоу отметил, что работа находится "в самой начальной стадии", детали могут быть оглашены в следующем году в рамках президентской избирательной кампании.

Чиновники Белого дома заявили в последние месяцы, что администрация изучает вопрос о ряде налоговых послаблений.

Теги: #налоги #сша #трамп #выборы
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