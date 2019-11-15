События

07:56 15.11.2019

США и Китай близки к заключению торгового соглашения - советник американского президента

2 мин читать
США и Китай близки к заключению торгового соглашения - советник американского президента

Соединенные Штаты и Китай уже близки к заключению соглашения по преодолению разногласий в торговле, заявил экономический советник президента США Ларри Кадлоу.

"Мы приближаемся. Настроение достаточно хорошее, в этом вопросе не всегда было так хорошо", - сказал он на мероприятии в Совете по международным отношениям в Вашингтоне.

Кадлоу сообщил, что только что пришел со встречи высших должностных лиц администрации президента Дональда Трампа, отвечающих за торговые вопросы, и настроен оптимистично.

"Это еще не сделано, но есть очень хороший прогресс, переговоры были очень конструктивными", - сказал он.

Он также намекнул, что для заключения соглашения Трампу и председателю КНР Си Цзиньпину необязательно встречаться лично, сказав в шутку, что предпочел бы, чтобы сделка была подписана в его кабинете на втором этаже Белого дома.

"Я не люблю путешествовать", - пояснил чиновник.

Планировалось, что соглашение по первой фазе может быть подписано "на полях" саммита АТЭС в этом месяце в Чили, но чилийский президент из-за внутренних проблем в стране отменил форум.

Ранее Трамп сказал, что надеется на подписание соглашения с Китаем в ближайшее время, отметив при этом, что обязательным условием является то, что сделка должна быть выгодна Америке. В противном случае он пригрозил введением новых пошлин на китайскую продукцию.

В то же время, как сообщила накануне The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, торговые переговоры США и Китая вновь оказались в подвешенном состоянии, поскольку стороны по-прежнему расходятся во мнениях по ряду важных вопросов, пишет газета.

Так, по словам источников, Пекин не хочет включать в текст соглашения точный объем сельскохозяйственных товаров, которые он обязуется выкупать в рамках соглашения по первому этапу урегулирования торгового спора.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что в соответствии с достигнутыми договоренностями Китай будет закупать сельхозпродукцию на сумму до $50 млрд в год.

Пекин хотел бы избежать подписания соглашения, которое может оказаться более выгодным США, чем Китаю, и хотел бы иметь определенное пространство для маневра на случай очередного ухудшения отношений со Штатами, сообщил один из источников.

"Мы всегда можем остановить закупки, если ситуация ухудшится", - отметил источник.

Другим спорным вопросом является то, когда и в каком объеме Вашингтон отменит введенные ранее пошлины на китайские товары, что входит в число ключевых требований КНР, отмечают источники.

По их словам, китайская сторона также сопротивляется утверждению жесткого механизма контроля за исполнением соглашения.

Теги: #соглашение #сша #торговля #китай
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:33 15.11.2019
Белый дом готовит пакет мер по снижению налогов в США – Кадлоу

Белый дом готовит пакет мер по снижению налогов в США – Кадлоу

19:50 14.11.2019
Один из первых губернаторов-афроамериканцев США заявил об участии в предвыборной гонке-2020

Один из первых губернаторов-афроамериканцев США заявил об участии в предвыборной гонке-2020

19:43 14.11.2019
Сенаторы США от обеих партий поддерживают назначение Бруйетта министром энергетики

Сенаторы США от обеих партий поддерживают назначение Бруйетта министром энергетики

18:56 14.11.2019
Кандидат на пост министра энергетики США отверг причастность к "украинскому делу"

Кандидат на пост министра энергетики США отверг причастность к "украинскому делу"

17:57 14.11.2019
США приветствуют завершение разведения сил в Петровском

США приветствуют завершение разведения сил в Петровском

15:48 14.11.2019
Трамп считает, что добился прогресса по проблеме С-400 на переговорах с Эрдоганом - советник президента США

Трамп считает, что добился прогресса по проблеме С-400 на переговорах с Эрдоганом - советник президента США

12:49 14.11.2019
Пристайко об упразднении должности спецпредставителя США по Украине: Нужно вернуться к "формату Нуланд"

Пристайко об упразднении должности спецпредставителя США по Украине: Нужно вернуться к "формату Нуланд"

08:10 14.11.2019
Турция и США могут совместно искоренить угрозу ИГ в Сирии – Эрдоган

Турция и США могут совместно искоренить угрозу ИГ в Сирии – Эрдоган

04:14 14.11.2019
Facebook удаляет миллионы постов, пропагандирующих терроризм, содержащих порнографию и насилие

Facebook удаляет миллионы постов, пропагандирующих терроризм, содержащих порнографию и насилие

02:52 14.11.2019
Разногласия по С-400 мешают диалогу США и Турции по другим проблемами

Разногласия по С-400 мешают диалогу США и Турции по другим проблемами

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий умер в госпитале от полученных ранений – штаб ООС

Во время реформы "Укрзализныци" интересы коллектива обязательно будут учтены, заверяют в Офисе президента

ВАКС отложил до утра пятницы избрание меры пресечения экс-1-му замглавы НБУ Писаруку по делу VAB Банка

КС предоставил положительный вывод к законопроекту об изменениях в Конституцию относительно законодательной инициативы народа

ВАКС продлил арест Грымчака на два месяца

ПОСЛЕДНЕЕ

В большинстве областей Украины в пятницу ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий умер в госпитале от полученных ранений – штаб ООС

Должностные лица Октябрьского лесхоза на Харьковщине подозреваются в незаконных вырубках на 98 миллионов гривен – прокуратура

Эстакадный съезд возле станции метро "Днепр" капитально отремонтируют – КГГА

Разумков: референдум о продаже земли, может состояться ранее 2024 года

Армия Израиля возобновила обстрелы сектора Газа

Аваков: работа МВД направлена на уменьшение преступлений на религиозной почве

"Овостар Юнион" за 9 мес. сократил чистую прибыль в 5,3 раза

Ринат Ахметов уверен, что путь к миру на Донбассе надо искать путем переговоров - комментарий пресс-секретаря

"Агролига" за 9 мес. увеличила чистую прибыль на 15,6%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА