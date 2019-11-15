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06:45 15.11.2019

Должностные лица Октябрьского лесхоза на Харьковщине подозреваются в незаконных вырубках на 98 миллионов гривен – прокуратура

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Должностные лица Октябрьского лесхоза на Харьковщине подозреваются в незаконных вырубках на 98 миллионов гривен – прокуратура

 Прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины (растрата государственного имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц) группе должностных лиц ГП "Октябрьское лесное хозяйство".

"Установлено, что служебные лица  ГП "Октябрьское лесное хозяйство" совершили растрату вверенного им имущества, а именно 18 290 деревьев, путем их незаконной вырубки на территории вышеуказанного лесного хозяйства. В результате чего государству нанесен ущерб на сумму свыше 98 млн. грн", - цитирует пресс-служба прокурора Харьковской области Александра Фильчакова.

О подозрении объявлено бывшему и.о. директора лесхоза, главному лесничему, заместителю главного лесничего, мастеру леса и четверым лесничим.

Уголовное производство расследует территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенное в Полтаве, оперативное сопровождение - УСБУ в Харьковской области. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Харьковской области.

Теги: #прокуратура #украина #харьковская
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