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05:17 15.11.2019

Эстакадный съезд возле станции метро "Днепр" капитально отремонтируют – КГГА

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Эстакадный съезд возле станции метро "Днепр" будет капитально отремонтирован, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"С целью увеличения пропускной способности, создания удобных условий движения автомобильного транспорта и пешеходов в 2019-2022 годах капитально отремонтируют эстакадный съезд с Днепровского спуска на Набережное шоссе возле станции метро "Днепр" – говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА в четверг вечером.

Выполнение работ позволит обеспечить надлежащее санитарно-техническое состояние эстакадного съезда, улучшит качество обслуживания пассажиров общественным транспортом.

 

Теги: #киев #украина #съезд
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