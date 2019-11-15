Аваков: Работа МВД направлена на превенцию и уменьшение преступлений на религиозной почве

Мнистр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что работа МВД направлена на превенцию и уменьшение преступлений на религиозной почве, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины

Об этом Аваков заявил во время рабочей встречи с председателем ординариата Восточной Европы Армянской католической церкви Рафаэлем Минасяном

"Деятельность органов системы МВД среди прочего направлена на превенцию и уменьшение преступлений на почве религии и вероисповедания граждан", - говорится в сообщении, о официальной странице в соцсет Фейсбук в четверг вечером.