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01:54 15.11.2019

Аваков: Работа МВД направлена на превенцию и уменьшение преступлений на религиозной почве

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Мнистр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что работа МВД направлена на превенцию и уменьшение преступлений на религиозной почве, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины

Об этом Аваков заявил во время рабочей встречи с председателем ординариата Восточной Европы Армянской католической церкви Рафаэлем Минасяном

"Деятельность органов системы МВД среди прочего направлена на превенцию и уменьшение преступлений на почве религии и вероисповедания граждан", - говорится в сообщении, о официальной странице в соцсет Фейсбук в четверг вечером.

 

Теги: #украина #мвд #аваков
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