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22:27 14.11.2019

"Овостар Юнион" за 9 мес. сократил чистую прибыль в 5,3 раза

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Агропромышленная группа компаний "Овостар Юнион", один ведущих производителей яиц и яичных продуктов в Украине, по итогам января-сентября 2019 года сократил чистую прибыль в 5,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до $2,6 млн.

Согласно отчету компании на сайте Варшавской фондовой биржи, ее выручка уменьшилась на 18% - до $77,63 млн, что связано со меньшим объемом продаж яиц и отрицательная динамика цены в отчетном периоде.

Валовая прибыль "Овостара" в январе-сентябре 2019 года сократилась в 2,6 раза - до $9,18 млн, операционная – в 4,7 раза, до $3,22 млн. Показатель EBITDA в отчетном периоде показал снижение в 3 раза - до $5,9 млн, EBITDA маржа с 18% - до 8%.

По состоянию на 30 сентября 2019 года общий долг составил $12 млн, чистый долг - $6,1 млн.

Как сообщалось, "Овостар" в Украине, в январе-сентябре 2019 года сократила продажи яиц на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 888 млн штук. Производство яиц за этот период сократилось на 0,9% - до 1,191 млрд штук.

Группа компаний "Овостар Юнион" - вертикально интегрированная публичная холдинговая компания, один из ведущих производителей куриного яйца и яичных продуктов в Европе. Производитель является сертифицированным экспортером в страны ЕС с 2015 года.

Холдинговая компания группы - Ovostar Union N.V. - в середине июня 2011 года провела IPO 25% акций на WSE и привлекла $33,2 млн. Мажоритарный пакет акций компании находится в собственности Prime One Capital Limited, которая контролируется ее гендиректором Б.Беликовым и председателем совета директоров Виталием Вересенко.

По итогам 2018 года "Овостар" сократил чистую прибыль на 23,6% по сравнению с 2017 годом - до $17,5 млн. Выручка в прошлом году возросла на 27% - до $125 млн.

В 2018 году "Овостар" нарастил продажи яиц на 15,6% - до 1,381 млрд шт., производство яиц за прошлый год сократил на 2% - до 1,625 млрд яиц.

Теги: #украина #финрезультат #овостар
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