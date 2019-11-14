"Астарта" за 9 мес. сократила чистую прибыль почти в 3,4 раза

Чистая прибыль агрохолдинга "Астарта", крупнейшего украинского производителя сахара, за девять месяцев 2019 года составила EUR4,3 млн, что почти в 3,4 раза ниже этого показателя за аналогичный период 2018 года.

Согласно отчету компании на Варшавской фондовой бирже, ее консолидированная выручка выросла на 31,6% – до EUR333,6 млн в основном благодаря сильным продажам сельскохозяйственной продукции. Экспортные продажи обеспечили 58% выручки. Показатель EBITDA снизился на 33,1% – до EUR45,5 млн, EBITDA маржа с 27% - до 14%.Валовая прибыль сократилась на 34,4% - до EUR57,1 млн.

Компания указывает, что за указанный период сахарный сегмент сгенерировал выручку в размере EUR86,8 млн (26% общей выручки), что на 10% ниже показателя января-сентября 2018 года на что повлияли более низкие объемы продаж и фиксированные цены. Около 6% продаж были экспортными – 16 тыс. тонн.

Выручка в сегменте растениеводства составила EUR155,5 млн (47% общей выручки), что в два раза больше показателя за девять месяцев 2018 года (рост продаж кукурузы в 2,6 раза). Экспортные продажи зерна составили 85% дохода сегмента.

Выручка сегмента переработки сои составила EUR61,5 млн (18% общей выручки), что на 15% больше показателя за январь-сентябрь 2018 года на фоне росту объемов продаж. Около 89% продаж были экспортными.

"Астарта" отмечает, что выручка сегмента молочного животноводства выросла на 17% – до EUR24,9 млн (7% общей выручки) в результате улучшения ценовой конъюнктуры. 100% продаж пришлось на Украину.

"Капитальные затраты были снижены до уровня обслуживания по всем сегментам, за исключением завершения 5-летнего инвестиционного проекта стоимостью EUR61 млн, предусматривающего завершение строительства хранилищ объемом 550 тыс. тонн в 2019 году", - говорится в отчете компании.

Как сообщалось, "Астарта" в январе-сентябре 2019 года сократила продажи сахара на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 239,88 тыс. тонн.

"Астарта" – вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в восьми областях Украины. В его состав входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком 243 тыс. га и молочные фермы с 25 тыс. голов КРС, семь элеваторов, биогазовый комплекс и завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").

"Астарта" после трех лет прибыльной работы в 2018 году получила чистый убыток EUR21,11 млн. Ее выручка в минувшем году сократилась на 18,8% – до EUR372,22 млн, а EBITDA – в 2,1 раза, до EUR56,87 млн.