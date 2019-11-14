События

20:28 14.11.2019

В Украине бывшие правоохранители подозреваются в причастности к деятельности коллекторов-вымогателей

2 мин читать
В Украине бывшие правоохранители подозреваются в причастности к деятельности коллекторов-вымогателей

Генпрокуратура совместно с Нацполицией разоблачили преступную организацию, участники которой систематически совершали тяжкие и особо тяжкие преступления с целью завладения имуществом граждан.

В банде было восемь человек. "Участники преступной организации, в состав которой входили бывшие работники правоохранительных органов, вероятно, причастны к деятельности коллекторской фирмы, которая занималась вымогательством у граждан несуществующих долгов с угрозами причинения телесных повреждений, убийства и похищения", - сообщается на сайте Генпрокуратуры.

13 ноября 2019 года во время проведения следственно-оперативных мероприятий по факту вымогательства у потерпевшего $250 тыс несуществующего долга, правоохранители на территории Киева и Киевской области одновременно провели 9 обысков жилища и транспортных средств лиц, вероятно причастных к противоправной деятельности. Изъята часть полученных средств - $10 тыс, которыми завладели указанные лица, а также другие доказательства этой деятельности.

В настоящее время задержаны четыре человека, которые могут быть причастны к преступной организации. Мм подготовлено уведомление о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенные организованной группой), ч. 4 ст. 189 (вымогательство передачи чужого имущества с угрозой насилия над потерпевшим или его близкими родственниками, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах), ч. 1 ст. 255 УК Украины (создание преступной организации и участие в преступлениях, совершаемых такой организацией).

Принимаются меры для установления местонахождения других участников, которые могут быть причастны к указанной противоправной деятельности, и их задержанию.

Теги: #разоблачение #банда #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:56 14.11.2019
Кандидат на пост министра энергетики США отверг причастность к "украинскому делу"

Кандидат на пост министра энергетики США отверг причастность к "украинскому делу"

17:12 14.11.2019
Рост ВВП Украины в III кв. замедлился до 4,2% – Госстат

Рост ВВП Украины в III кв. замедлился до 4,2% – Госстат

15:33 14.11.2019
В Украине создан Общенациональный стачечный комитет "Заради майбутнього!" для организации, при необходимости, всеукраинских забастовок

В Украине создан Общенациональный стачечный комитет "Заради майбутнього!" для организации, при необходимости, всеукраинских забастовок

13:22 14.11.2019
Украина направила Японии ноту из-за участия в турнире по каратэ команды "ДНР"

Украина направила Японии ноту из-за участия в турнире по каратэ команды "ДНР"

13:02 14.11.2019
Миссия МВФ начала свою работу в Киеве 14 ноября

Миссия МВФ начала свою работу в Киеве 14 ноября

05:27 14.11.2019
В Кракове 19 ноября откроют памятник Анне Киевской

В Кракове 19 ноября откроют памятник Анне Киевской

07:48 13.11.2019
Томсен: МВФ надеется на быстрый результат в переговорах с украинской властью

Томсен: МВФ надеется на быстрый результат в переговорах с украинской властью

07:18 13.11.2019
Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены два украинских военных

Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены два украинских военных

05:48 13.11.2019
Полиция Харьковщины ищет обокравшего оружейный магазин в Купянске

Полиция Харьковщины ищет обокравшего оружейный магазин в Купянске

04:27 13.11.2019
В Киеве проведут инвентаризацию "хрущевок"

В Киеве проведут инвентаризацию "хрущевок"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Во время реформы "Укрзализныци" интересы коллектива обязательно будут учтены, заверяют в Офисе президента

ВАКС отложил до утра пятницы избрание меры пресечения экс-1-му замглавы НБУ Писаруку по делу VAB Банка

КС предоставил положительный вывод к законопроекту об изменениях в Конституцию относительно законодательной инициативы народа

ВАКС продлил арест Грымчака на два месяца

Следствие по делу о катастрофе МН17 подтвердило ежедневные контакты российской ФСБ с сепаратистами и боевиками на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Во время реформы "Укрзализныци" интересы коллектива обязательно будут учтены, заверяют в Офисе президента

"ОПЗЖ" готова поддержать установление в Украине народовластия - Медведчук

ВАКС отложил до утра пятницы избрание меры пресечения экс-1-му замглавы НБУ Писаруку по делу VAB Банка

Третий комитет ГА ООН поддержал Крымскую резолюцию, несмотря на прямые угрозы россиян – Кислица

Один из первых губернаторов-афроамериканцев США заявил об участии в предвыборной гонке-2020

ЦИК признала избранным и зарегистрировала нардепом Вятровича

КС предоставил положительный вывод к законопроекту об изменениях в Конституцию относительно законодательной инициативы народа

Восемь раз обстреляли боевики позиции ВСУ на Донбассе в течение четверга – штаб ООС

Прокурор Кулик, который вел дело по "Бурисме", не пришел на переаттестацию, он будет уволен - Рябошапка

США приветствуют завершение разведения сил в Петровском

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА