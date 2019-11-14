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19:15 14.11.2019

ЦИК признала избранным и зарегистрировала нардепом Вятровича

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ЦИК признала избранным и зарегистрировала нардепом Вятровича

Центральная избирательная комиссия на заседании признала избранным и зарегистрировала народным депутатом Украины бывшего директора Института национальной памяти Владимира Вятровича.

В пресс-службе ЦИК напомнили, что 12 ноября Верховная Рада своим Постановлением досрочно прекратила полномочия народного депутата Ирины Луценко, избранной на внеочередных выборах нардепов 21 июля в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии "Европейская солидарность", в связи с личным заявлением о сложении ею депутатских полномочий.

"В связи с представлением Бойко Н.А. Комиссии соответствующего заявления об отказе от баллотирования Комиссия отменила регистрацию кандидата в народные депутаты Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019г Бойко Н.А., включенной в избирательный список политической партии "Европейская Солидарность" под №24 , исключив ее из указанного избирательного списка".

Следовательно, отмечают в ЦИК, Комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины Вятровича, включенного в избирательный список "Евросолидарности" под №25.

Теги: #нардеп #вятрович #цик
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