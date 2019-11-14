Восемь раз обстреляли боевики позиции ВСУ на Донбассе в течение четверга – штаб ООС

В течение суток четверга боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреливая позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в вечерней сводке, обнародованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

Три обстрела украинских позиций боевики осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано пять вражеских обстрелов.

"Отдельно отмечаем, что сегодня около 15.00 в районе населенного пункта Каменка Донецкой области враг вел огонь и по гражданской инфраструктуре. Вследствие таких циничных действий вооруженных формирований Российской Федерации возник пожар в дачном городке "Акация". Полностью уничтожен двухэтажный дом", - говорится в сводке.