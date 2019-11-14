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17:57 14.11.2019

США приветствуют завершение разведения сил в Петровском

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США приветствуют завершение разведения сил в Петровском

Посольство США в Украине приветствует завершение разведения сил и средств на участке №3 в районе н.п. Богдановка и Петровское Донецкой области и призывает Россию к сотрудничеству с Украиной, чтобы достичь прогресса в урегулировании ситуации на Донбассе.

"Мы приветствуем завершение разведения сил и средств в Петровском. Мы призываем Россию и силы, которые она поддерживает, к продуктивному сотрудничеству с Украиной в направлении дальнейшего прогресса в восстановлении контроля Украины над ее границей", - говорится в сообщении посольства в Твиттере.

Как сообщалось, 11 ноября, завершилась практическая фаза разведения сил и средств сторон на участке разведения №3 в районе н.п. Богдановка и Петровское Донецкой области.

Теги: #сша #оос #разведение_сил
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