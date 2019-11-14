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17:16 14.11.2019

ВАКС продлил арест Грымчака на два месяца

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ВАКС продлил арест Грымчака на два месяца

Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрию Грымчаку, сообщает пресс-служба ВАКС.

"13 ноября следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и продлил на два месяца срок содержания под стражей для бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц", - говорится в сообщении.

Кроме того, помощнику Грымчака, которого следствие считает соучастником уголовного производства, также продолжили содержания под стражей - на 30 дней.

Как сообщалось, вечером 14 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Генпрокуратуры задержали Грымчака и его помощника Игоря Овдиенко за вымогательство взятки в размере $1,1 млн. Они были задержаны "на горячем" при получении части средств в размере 480 тыс. долл.

По информации НАБУ и СБУ, Грымчак подозревается в совершении преступления по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

16 августа Деснянский районный суд г.Чернигова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 6 млн грн Грымчаку.

6 сентября Черниговский апелляционный суд оставил в силе это решение по "делу Грымчака".

8 октября Печерский районный суд Киева продлил Грымчаку до 14 ноября меру пресечения.

Теги: #грымчак #суд #вакс
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