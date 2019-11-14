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16:09 14.11.2019

В Киевской области чиновник сельсовета сбил журналиста и провез его на капоте автомобиля - полиция

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 В с.Дударков Киевской области чиновник сельского совета сбил журналиста и провез его на капоте автомобиля несколько десятков метров, полиция открыла уголовное производство по факту препятствования журналистской деятельности.

"Мужчина отказался отвечать на вопросы представителей СМИ. Вместо этого сел за руль своего автомобиля и отправился, несмотря на то, что движение ему преградили журналисты. Одного из них чиновник "провез" на капоте несколько десятков метров", - сообщает полиция Киевской области в четверг.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.

Также в отношении должностного лица составлен административный протокол по ст.124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) КоАП.

Теги: #киевская_область #журналисты #чиновник
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