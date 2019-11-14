Киевгорсовет призвал Верховную Раду не допустить продажи сельхозземель до проведения всеукраинского референдума

Киевский городской совет обратился к президенту, Верховной Раде и Кабинету министров с требованием не допустить продажу земель сельскохозяйственного назначения до проведения всеукраинского референдума.

Соответствующее решение на утреннем пленарном заседании поддержали 74 депутата, сообщает пресс-служба Киевгорсовета.

В Киевгорсовете напомнили, что в соответствии со статьями 13 и 14 Конституции Украины, земля является объектом права собственности украинского народа и основным национальным богатством, находящимся под особой охраной государства

"Сельскохозяйственная земля - ​​это не просто привлекательный объект для инвестиций. Для украинской нации - это единственный стратегический ресурс, который не подлежит восстановлению, является репродуктивным условием жизнеспособности и сохранения генофонда украинской нации, от которого зависит продовольственная безопасность и экономическая роль Украины в мире", - заявил инициатор обращения, депутат Киевгорсовета Юрий Сиротюк.

Для обеспечения безопасности украинских фермером Киевгорсовет призывает народных депутатов не позволять продажу сельхозугодий до проведения всеукраинского референдума. Также в Киевгорсовете предложили создать государственный земельный банк и разработать программы стимулирования развития кооперативов и семейных фермерских хозяйств.

Как сообщалось, ранее 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

За соответствующее решение проголосовали 240 народных депутатов.

Решение, в частности, поддержали 227 депутатов фракции "Слуга народа" и 13 внефракционных депутатов.