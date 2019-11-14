Следствие по делу о катастрофе МН17 подтвердило ежедневные контакты российской ФСБ с сепаратистами и боевиками на Донбассе

Объединенная следственная группа (ОСГ) по расследованию причин катастрофы рейса МН17 утверждает, что представители российской ФСБ до катастрофы ежедневно контактировали по телефону с сепаратистами на Донбассе по административным, финансовым и военным вопросам.

Речь об этом идет в обращении ОСГ к возможным свидетелям, обнародованном на английском и русском языках на сайте полиции Нидерландов. Свои выводы следствие основывает на ряде телефонных разговоров, которые также обнародованы на сайте.

"Дальнейшее расследование, включая телефонные разговоры между повстанцами и российскими правительственными чиновниками, позволяет предположить, что российская служба безопасности ФСБ ежедневно контактировала с повстанцами по административным, финансовым и военным вопросам", - утверждает следствие.

В обращении к возможным свидетелям ОСГ констатирует, что располагает информацией, которая указывает на то, что влияние Российской Федерации распространялась на административные, финансовые и военные вопросы ДНР.

"Интенсивность контактов между сторонами увеличилась в первой половине июля 2014 года. Члены руководства ДНР и их контактные лица в Российской Федерации созванивались почти ежедневно. Они общались с лидерами в Москве, у границы с Украиной и в Крыму. Связь, в основном, имела место через безопасные телефоны, предоставленные российской службой безопасности", - говорится в сообщении.

В частности, в этих разговорах упоминается роль командующего Южным военным округом Российской Федерации, генерала Сердюкова в поставке, равно как и упоминается российский министр обороны Шойгу, который, "как предполагается, был вовлечен в этот вопрос на более ранней стадии".

Следствие утверждает, что "признаки тесных связей между российскими правительственными чиновниками и лидерами ДНР поднимают вопросы о возможном участии чиновников в развертывании ЗРК "БУК", из которого 17 июля 2014 года был сбит авиалайнер рейса MH17, и который принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде подразделений российских вооруженных сил в Курске (РФ)".

"ОСГ ищет свидетелей, которые могут поделиться информацией о тех лицах, которые контролировали руководство ДНР в Донецке и отдали приказ о развертывании ЗРК "БУК", - призвала ОСГ возможных свидетелей.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит 17 июля 2014 года под Донецком в зоне вооруженного конфликта на Донбассе. На борту находились 298 человек, все они погибли.