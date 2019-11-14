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14:38 14.11.2019

ВАКС арестовал с альтернативой залога экс-замглаву правления VAB банка и еще двух подозреваемых по делу о стабкредите

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ВАКС арестовал с альтернативой залога экс-замглаву правления VAB банка и еще двух подозреваемых по делу о стабкредите

 Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вынес решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 1 млн 156 тыс грн бывшему заместителю главы правления VAB банка Андрею Яцюте по делу о стабкредите VAB банку (Киев).

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, суд частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и вынес решение об аресте с альтернативой залога 1 млн 156 тыс грн.

В тоже время ВАКС сообщает об избрании мер пресечения еще двум подозреваемым в деле о завладении стабкредитом.

"По результатам рассмотрения ходатайств директор ООО "Бизнес-центр "Экспертиза" взят под стражу на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 200 прожиточных минимумом – 384 тыс 200 грн залога. Директору ООО "Станиславская торговая компания" избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 1 млн 920 тыс грн", - говорится в сообщении суда, размещенном в четверг на сайте ВАКС.

Теги: #vab_банк #арест #суд #стабкредит
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