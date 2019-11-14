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13:24 14.11.2019

НАПК получило автоматический доступ к трем реестрам Минюста

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НАПК получило автоматический доступ к трем реестрам Минюста

Министерство юстиции Украины и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) утвердили порядок доступа к трем государственным реестрам: Наследственному реестру, Единому реестру доверенностей и Реестру актов гражданского состояния.

Автоматический доступ к базам данных Минюста предоставляется НАПК в рамках совместной работы с Агентством США по международному развитию (USAID), сообщила пресс-служба министерства.

"Вместе с проектом USAID и UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах" была достигнута договоренность о разработке сервисов обмена информацией о введении информационного взаимодействия между Единым государственным реестром деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, держателем которого является НАПК, и Единым реестром доверенностей, Наследственным реестром, Государственным реестром актов гражданского состояния граждан. Это позволит НАПК осуществлять проверку декларации в автоматическом режиме", - заявил министр юстиции Денис Малюська.

Уточняется, что в дальнейшем планируется предоставить НАПК доступ ко всем 16 реестрам и базам данных, необходимых для проверки деклараций в автоматическом режиме.

На текущий момент ГП "НАИС" проводит технические работы по подключению НАПК к трем реестрам Минюста и запуску электронного информационного взаимодействия между реестрами через Систему электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов "Трембита".

"Благодаря налаживанию такого информационного взаимодействия внесение недостоверных данных в декларации станет невозможным, а коррупционные риски будут сведены к нулю", - подчеркнул Малюська.

Как сообщалось, НАПК возобновило сотрудничество с USAID. В рамках совместной работы на 2020 год уже запланирован ряд проектов, в частности, внедрение автоматизированной системы распределения обязанностей по проведению проверок между уполномоченными лицами НАПК. Эта система позволит избавиться от влияния субъективного фактора на проверку деклараций.

Теги: #реестры #напк #минюст
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