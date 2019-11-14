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10:35 14.11.2019

В декабре Онищенко экстрадируют из Испании в Украину - Сытник

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В декабре Онищенко экстрадируют из Испании в Украину - Сытник

Экс-нардепа Александра Онищенко, скрывающего от следствия в Испании, должны экстрадировать в декабре 2019 года, сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник.

"Онищенко возвращается, ну почти вернулся в Украину. Почему? Потому что он проиграл все суды на территории Испании - и в части экстрадиции, и в части признания его политическим беженцем", - сказал Сытник в эфире "24 канала".

По словам директора НАБУ, Онищенко будет экстрадирован, скорее всего, в декабре этого года.

"Есть определенная ориентировочная дата - это декабрь 2019 года. Конечно, что-то еще может произойти, но суды он проиграл. Поэтому есть решение о его экстрадиции", - пояснил директор Бюро.

В то же время Онищенко на своей странице в Facebook опроверг информацию о замораживании его счетов на сумму 500 тысяч евро и подчеркнул, что решение о его экстрадиции может быть реализовано только с согласия Кабинета министров Испании.

"В решении моего суда написано, что меня могут экстрадировать только с согласия Кабинета министров Испании. Суд по экстрадиции был в марте 2017 года и три года Кабмин так ничего и не подписал. В итоге я сам сообщил всем, что написал заявление, что хочу вернуться в Украину. И суд одобрил и дал мне разрешение на добровольное возвращение. И вернусь я в Украину... если захочу этого я", - пояснил Онищенко.

Как сообщалось, Онищенко подозревается правоохранительными органами Украины в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування". Верховная Рада предоставила согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест 5 июля 2016 года. Однако накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул территорию государства. Он объявлен в национальный розыск 8 августа 2016 года.

В целом следствие установило причастность к "газовой схеме" 29 человек. В настоящее время трое находятся в розыске. 15 обвинительных актов в отношении 25 лиц направлены в суд, из них в отношении 11 человек вступил в законную силу обвинительный приговор.

Теги: #набу #сытник #экстрадиция #онищенко
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