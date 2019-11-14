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10:30 14.11.2019

Два человека погибли и трое пострадали во время стрельбы в колледже в Приамурье в РФ

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Два человека погибли и трое пострадали во время стрельбы в колледже в Приамурье в РФ

 Тела двух погибших обнаружены на месте стрельбы в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Амурской области, где в четверг студент устроил стрельбу, еще трое пострадали, сообщает региональное Управление МВД.

"На месте происшествия обнаружены тела двух молодых людей, в том числе осуществлявшего стрельбу, также в результате инцидента предварительно трое пострадали. По предварительным данным злоумышленник совершил суицид", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сообщение о стрельбе поступило от молодого человека, который подошел к наряду ДПС ГИБДД, находящемуся на маршруте патрулирования в районе улиц Шевченко - Красноармейской.

"Когда инспекторы поднялись на второй этаж учебного заведения, увидели гражданина с оружием. Он произвел выстрелы в сторону инспекторов ДПС, полицейские открыли ответный огонь. Злоумышленника блокировали в аудитории", - отметили в УМВД.

Студенты и персонал колледжа покинули здание.

В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские не пострадали.

В четверг в Благовещенске 19-летний молодой человек устроил стрельбу в одной из аудиторий Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства. В результате погиб 19-летний парень, еще трое молодых людей получили ранения. Студент, устроивший стрельбу, покончил с собой.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений). По предварительным данным, причиной случившегося стал конфликт между сверстниками.

Один из пострадавших во время стрельбы в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства находится в тяжелом состоянии, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Минздраве области.

"У всех множественные огнестрельные ранения. Двое пострадавших подростков госпитализированы в Амурскую областную больницу. Одни из них в тяжелом состоянии, у второго - состояние средней тяжести. Третий раненый - в Благовещенской городской больнице, состояние компенсированное", - сказал собеседник агентства.

В Минздраве отметили, что медики оказывают всю необходимую помощь.

Теги: #стрельба #рф #жертвы
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