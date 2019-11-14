Сильные порывы ветра ожидаются в Украине в четверг

В четверг, 14 ноября в Украине и Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (II уровень опасности), сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"В течение суток 14 ноября порывы ветра 15-20 м/с (ІІ уровень опасности), на высокогорье Карпат 40 м/с (II уровень опасности)", – сказано в сообщении на сайте ведомства в четверг утром.

14 ноября по Киеву и Киевской области также ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (ІІ уровень опасности).