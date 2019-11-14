События

08:10 14.11.2019

Турция и США могут совместно искоренить угрозу ИГ в Сирии – Эрдоган

2 мин читать
Турция и США могут совместно искоренить угрозу ИГ в Сирии – Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что США и Турция совместными усилиями могут уничтожить ИГ в Сирии.

"Анкара и Вашингтон могут приложить совместные усилия к полному искоренению угрозы ИГ. Наши страны должны способствовать миру и стабильности в Сирии", - заявил Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

По его словам, Анкара и Вашингтон придерживаются единой позиции по вопросу борьбы с террористическими организациями, угрожающими национальной безопасности двух стран.

Он добавил, что определенные круги, "симпатизирующие террористам РПК" (Рабочая партия Курдистана, запрещенная в Турции как террористическая организация), обеспокоены турецко-американскими договоренностями по северо-востоку Сирии.

"Именно с этим связан поток дезинформации по ситуации в зоне проведения операции "Источник мира" и попытки вбить клин в диалог между Анкарой и Вашингтоном", - подчеркнул турецкий лидер.

Между тем, он отметил, что антитеррористическая операция "Источник мира" прошла успешно.

"Эта операция нанесла сокрушительный удар по террористам PПК и YPG (Отрядам народной самообороны - ИФ) и подорвала планы раздела Сирии" - сказал Эрдоган.

По его словам, Турция ранее добилась возвращения 365 тыс. сирийцев в районы, освобожденные от террористов на севере Сирии.

Сирийцы сегодня возвращаются и в районы операции "Источник мира", заявил турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что Турция сохраняет приверженность договоренностям с США во имя долгосрочного урегулирования сирийского кризиса.

Президент сообщил, что на сегодняшний день в тюрьмах Турции, а также в изоляторах подконтрольных Турции районов Сирии, содержатся около 2 тыс. 200 боевиков ИГ.

Силы безопасности Турции задержали 287 человек, бежавших из лагерей ИГ в Сирии, среди которых женщины и дети.

"Турция - единственная страна НАТО, которая на деле вела борьбу с террористами ИГ. Сыны Турции отдали жизни в борьбе с боевиками ИГ", - сказал Эрдоган.

Он отметил, что Трамп разделяет его позицию по вопросу необходимости возвращения террористов ИГ в страны их происхождения в Европе.

Президент подчеркнул, что самым надежным партнером США в Сирии остается Турция и так должно быть впредь.

"Анкару и Вашингтон связывают тесные узы партнерства", - добавил он.

Теги: #сша #турция #сирия #терроризм
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:14 14.11.2019
Facebook удаляет миллионы постов, пропагандирующих терроризм, содержащих порнографию и насилие

Facebook удаляет миллионы постов, пропагандирующих терроризм, содержащих порнографию и насилие

02:52 14.11.2019
Разногласия по С-400 мешают диалогу США и Турции по другим проблемами

Разногласия по С-400 мешают диалогу США и Турции по другим проблемами

20:26 13.11.2019
Трампу нужно было публичное заявление Зеленского относительно начала расследований по Burisma

Трампу нужно было публичное заявление Зеленского относительно начала расследований по Burisma

20:06 13.11.2019
Трамп намерен обсудить с Эрдоганом сделку на $100 млрд - агентство

Трамп намерен обсудить с Эрдоганом сделку на $100 млрд - агентство

19:21 13.11.2019
Бывший глава HBO ведет переговоры о производстве контента для сервиса Apple

Бывший глава HBO ведет переговоры о производстве контента для сервиса Apple

16:17 13.11.2019
США передадут Украине еще 3 катера типа "Айленд"

США передадут Украине еще 3 катера типа "Айленд"

14:21 13.11.2019
Трамп заявил, что считает своим долгом расследование действий Байдена в Украине

Трамп заявил, что считает своим долгом расследование действий Байдена в Украине

14:11 13.11.2019
Посольство США в Украине призвало РФ освободить крымских татар, осужденных по делу "Хизб ут-Тахрир"

Посольство США в Украине призвало РФ освободить крымских татар, осужденных по делу "Хизб ут-Тахрир"

01:48 13.11.2019
Байден заявил о непоколебимом решении участвовать в президентских выборах 2020 года

Байден заявил о непоколебимом решении участвовать в президентских выборах 2020 года

12:30 12.11.2019
Adidas прекратит выпуск сникеров в США и ФРГ, перенесет производство в Азию

Adidas прекратит выпуск сникеров в США и ФРГ, перенесет производство в Азию

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки боевики 17 раз открывали огонь на Донбассе, без потерь

Тепло в домах Новояворовска может появиться до конца недели, а в Новом Роздоле ситуация сложнее – Гончарук

Коломойский, Боголюбов и их компании выплатили ПриватБанку более 10 млн фунтов стерлингов судебных расходов по решению Лондонского арбитража

НАБУ заочно сообщило о подозрении по делу VAB Банка его экс-владельцу Бахматюку и экс-главе правления Мальцеву

САП будет просить суд об аресте экс-первого замглавы НБУ Писарука по делу VAB Банка

ПОСЛЕДНЕЕ

Сильные порывы ветра ожидаются в Украине в четверг

За минувшие сутки боевики 17 раз открывали огонь на Донбассе, без потерь

Два человека погибло, еще пятеро госпитализированы вследствие ДТП на Закарпатье

В Кракове 19 ноября откроют памятник Анне Киевской

Апелляционный суд оставил без изменения меру пресечения бывшему заместителю главы Харьковской ОГА

РФ предлагала Беларуси помочь с покупкой Су-30СМ, но взамен хотела разместить в стране авиабазу

Ветеран войны на Донбассе Мазур, которого задерживали в Польше по запросу РФ, вернулся в Украину

Тепло в домах Новояворовска может появиться до конца недели, а в Новом Роздоле ситуация сложнее – Гончарук

В Винницкой области горел склад хранения вещевого имущества воинской части, пострадавших нет

Свыше 170 тыс. жителей ОРДЛО получили российское гражданство в Ростовской области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА