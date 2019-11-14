Турция и США могут совместно искоренить угрозу ИГ в Сирии – Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что США и Турция совместными усилиями могут уничтожить ИГ в Сирии.

"Анкара и Вашингтон могут приложить совместные усилия к полному искоренению угрозы ИГ. Наши страны должны способствовать миру и стабильности в Сирии", - заявил Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

По его словам, Анкара и Вашингтон придерживаются единой позиции по вопросу борьбы с террористическими организациями, угрожающими национальной безопасности двух стран.

Он добавил, что определенные круги, "симпатизирующие террористам РПК" (Рабочая партия Курдистана, запрещенная в Турции как террористическая организация), обеспокоены турецко-американскими договоренностями по северо-востоку Сирии.

"Именно с этим связан поток дезинформации по ситуации в зоне проведения операции "Источник мира" и попытки вбить клин в диалог между Анкарой и Вашингтоном", - подчеркнул турецкий лидер.

Между тем, он отметил, что антитеррористическая операция "Источник мира" прошла успешно.

"Эта операция нанесла сокрушительный удар по террористам PПК и YPG (Отрядам народной самообороны - ИФ) и подорвала планы раздела Сирии" - сказал Эрдоган.

По его словам, Турция ранее добилась возвращения 365 тыс. сирийцев в районы, освобожденные от террористов на севере Сирии.

Сирийцы сегодня возвращаются и в районы операции "Источник мира", заявил турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что Турция сохраняет приверженность договоренностям с США во имя долгосрочного урегулирования сирийского кризиса.

Президент сообщил, что на сегодняшний день в тюрьмах Турции, а также в изоляторах подконтрольных Турции районов Сирии, содержатся около 2 тыс. 200 боевиков ИГ.

Силы безопасности Турции задержали 287 человек, бежавших из лагерей ИГ в Сирии, среди которых женщины и дети.

"Турция - единственная страна НАТО, которая на деле вела борьбу с террористами ИГ. Сыны Турции отдали жизни в борьбе с боевиками ИГ", - сказал Эрдоган.

Он отметил, что Трамп разделяет его позицию по вопросу необходимости возвращения террористов ИГ в страны их происхождения в Европе.

Президент подчеркнул, что самым надежным партнером США в Сирии остается Турция и так должно быть впредь.

"Анкару и Вашингтон связывают тесные узы партнерства", - добавил он.