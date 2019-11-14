Два человека погибло, еще пятеро госпитализированы вследствие ДТП на Закарпатье

В дорожно-транспортном происшествии вблизи с.Медяница Иршавского района Закарпатской области погибли два человека, еще пятеро госпитализированы в районную больницу, сообщили в пресс-службе полиции области.

"В результате столкновения двух автомобилей, "Audi" и "Fiat Scudo", два человека погибли, еще пятеро госпитализированы в районную больницу, среди них малолетний ребенок", – сказано в сообщении на странице полиции Закарпатской области в Фейсбук в среду.

Полицейские устанавливают обстоятельства и причины аварии.