События

06:49 14.11.2019

Два человека погибло, еще пятеро госпитализированы вследствие ДТП на Закарпатье

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Два человека погибло, еще пятеро госпитализированы вследствие ДТП на Закарпатье

В дорожно-транспортном происшествии вблизи с.Медяница Иршавского района Закарпатской области погибли два человека, еще пятеро госпитализированы в районную больницу, сообщили в пресс-службе полиции области.

"В результате столкновения двух автомобилей, "Audi" и "Fiat Scudo", два человека погибли, еще пятеро госпитализированы в районную больницу, среди них малолетний ребенок", – сказано в сообщении на странице полиции Закарпатской области в Фейсбук в среду.

Полицейские устанавливают обстоятельства и причины аварии.

Теги: #закарпатье #дтп_жертвы
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