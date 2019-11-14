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05:27 14.11.2019

В Кракове 19 ноября откроют памятник Анне Киевской

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В Кракове 19 ноября откроют памятник Анне Киевской

В Кракове (Польша) 19 ноября будет официально открыт памятник Анне Киевской, памятник был подарен Общественной организацией "Четыре Королевы" и Киевской горгосадминистрацией, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

"18-20 ноября этого года в городе Кракове будет находиться официальная делегация из Киева во главе с заместителем городского головы господином Валентином Мондриевским. Главной целью визита является торжественное открытие во дворе Дворца Великопольски - представительства Краковской власти - памятника Анне Киевской - Украинский княгини, дочери Ярослава Мудрого, воспитанницы Польской Королевы Марии Добронеги и будущей королевы Франции", – сказано в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства в среду.

В информации подчеркивается, что скульптура, которую создал художник Константин Скрутицкий, была подарена сообществу Кракова Общественной организацией "Четыре Королевы" и Киевской горгосадминистрацией во время прошлогодних "Дней Киева в Кракове".

Установка памятника во дворе краковского магистрата будет завершающим событием серии проектов основной целью которых было развитие Краковско-Киевского партнерства и добрососедских отношений.

"Учитывая указанное и по просьбе городских властей города, Генеральное консульство Украины в Кракове имеет честь пригласить Украинское общество принять участие в упомянутом торжестве, которое состоится во вторник 19 ноября этого года в 14.00 во внутреннем дворе Дворца Великопольски по адресу: pl.Wszystkich Swiętych 3-4", – добавили в МИД.

Теги: #польша #памятник #открытие #украина
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