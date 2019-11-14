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02:52 14.11.2019

Разногласия по С-400 мешают диалогу США и Турции по другим проблемами

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Разногласия по С-400 мешают диалогу США и Турции по другим проблемами

США и Турции необходимо решить разногласия по вопросу о покупке Анкарой российских систем ПВО С-400, так как без этого обеим странам сложно сотрудничать на других направлениях, заявили в Белом доме.

"Чтобы добиться прогресса по другим темам, нам жизненно важно, укрепляя сотрудничество по военной линии, решить проблемы, связанные с покупкой Турцией российских систем С-400", - отмечается в пресс-релизе, распространенном американской администрацией после переговоров в Вашингтоне президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее на пресс-конференции Трамп также заявил о важности решения данного вопроса.

Приобретение Анкарой С-400, несмотря на предупреждения Вашингтона, привело к решению США исключить Турцию из производственной цепочки, а также покупки американских истребителей F-35.

Кроме того, как заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен, если сделка по С-400 будет оставаться в силе, Турцию ждут санкции в рамках закона "О противодействии противникам США посредством санкций" (CAATSA), которые одобрит Конгресс.

США настроены решить проблему с покупкой Турцией российских зенитных ракетных систем ПВО С-400, сообщил высокопоставленный чиновник администрации в ходе брифинга, посвященного визиту Эрдогана.

"Это было проблемой для США и Турции в течение нескольких лет. (...) Это одна из тех очень сложных проблем, которые, по мнению президента, необходимо решать", - сказал чиновник.

Он добавил, что в "двусторонних отношениях есть огромный потенциал роста в экономическом плане, ключевой частью которого является F-35 и потенциальная роль Турции в программе F-35".

"Но, чтобы достичь этого, нам, как союзникам, необходимо решить этот вопрос с С-400. Один должен сделать шаг, и только после этого второй сделает шаг", - отметил высокопоставленный сотрудник администрации.

По его мнению, Трамп и Эрдоган "на всех своих встречах, во всех своих разговорах очень, очень откровенны в том, как эта ситуация должна быть решена и каковы предпочтительные решения".

Теги: #сша #турция #трудности
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