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00:30 14.11.2019

РФ предлагала Беларуси помочь с покупкой Су-30СМ, но взамен хотела разместить в стране авиабазу

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РФ предлагала Беларуси помочь с покупкой Су-30СМ, но взамен хотела разместить в стране авиабазу

Беларусь решила закупать истребители Су-30СМ вместо размещения российской базы на своей территории, заявил госсекретарь Совета безопасности республики Станислав Зась.

"Изначально в этом процессе мы пробовали договориться с Россией об оказании помощи в решении этой сложной и очень затратной задачи (покупке истребителей - ИФ). Взамен получили предложение о размещении на нашей территории военно-воздушной базы РФ", - сказал Зась в эфире телеканала "Беларусь 1".

"Но это не одно и то же - размещение на нашей земле военно-воздушной базы не решает проблему развития нашей собственной боевой авиации", - отметил он.

По словам госсекретаря, поэтому Беларусь была вынуждена за собственные средства закупать истребители.

Поэтому, продолжил он, Беларусь стала опираться на собственные возможности. "В этом процессе с самого начала непосредственно участвовал командующий вооруженными силами, глава нашего государства. Без его непосредственного участия, поддержки мы бы сейчас эту задачу не решили", - подчеркнул Зась.

Летом 2017 года в Минобороны Беларуси заявили, что Минск закупит у России партию истребителей Су-30СМ для обновления парка боевых летательных аппаратов. Всего планируется приобрести 12 самолетов. 13 ноября 2019 года в Беларуси поступили первые два истребителя.

Как сообщалось, премьер РФ Дмитрий Медведев заявил в сентябре 2015 года журналистам в Гродно, что Россия готова рассматривать вопрос о дальнейшем открытии своих авиабаз в государствах, с которыми ее связывают союзнические отношения. Вскоре правительство РФ представило предложения о подписании соглашения о российской авиационной базе на территории Беларуси. Документ был внесен Минобороны РФ. "Соглашение будет способствовать организации совместной охраны внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и созданию Единой региональной системы противовоздушной обороны России и Беларуси", - говорилось в сопроводительном документе.

В данной связи президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его стране не нужна российская военная база.

Позднее белорусские власти неоднократно заявляли о том, что не намерены размещать на территории республики иностранные военные базы, в том числе и из-за того, что это может стать источником напряженности в регионе.

В Беларуси с 1995 года размещены два российских военных объекта - 43-й узел связи военно-морского флота России "Вилейка" (радиостанция "Антей") и радиолокационная станция "Волга" дециметрового диапазона (узел "Барановичи") в составе российской системы предупреждения о ракетном нападении.

Узел связи "Вилейка", расположенный у одноименного города, действует с 1964 года и обеспечивает связь на сверхдлинных волнах Главного штаба ВМФ России с атомными подводными лодками, несущими боевое дежурство в районах Атлантического, Индийского и частично Тихого океанов. Также проводит радиотехническую разведку и радиоэлектронную борьбу и работает в интересах других видов ВС России.

РЛС "Волга" (расположено недалеко от города Ганцевичи) создана в 1980-х годах, является элементом российской системы предупреждения о ракетном нападении, входит в структуру Космических войск России. "Волга" способна обнаруживать баллистические ракеты в полете, а также космические объекты, идентифицировать их и отслеживать траекторию, рассчитывая точки старта и падения. Помимо территории Западной Европы, станция контролирует районы патрулирования подлодок НАТО в Северной Атлантике и Норвежском море.

Теги: #база #рф #истребители #беларусь
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