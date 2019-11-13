Тепло в домах Новояворовска может появиться до конца недели, а в Новом Роздоле ситуация сложнее – Гончарук

Тепло в домах жителей Новояворовска может появиться до конца недели, а с Новым Роздолом ситуация сложнее, заявил журналистам во время рабочей поездки во Львовскую область премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Эти объекты должны быть переданы государственной компании "Нафтогаз"… Когда контракты будут подписаны и пойдут первые оплаты, люди готовы приступить к работе. Я поставил задачу, чтобы это было сделано максимум до выходных... В Новом Роздоле ситуация еще хуже: преступная халатность привела к тому, что теплосети не готовы подавать тепло. Мы поедем туда, чтобы понять, сколько времени нужно для решения проблемы", - сказал премьер.

По его словам, правительство знает о проблемах в Новояворовске и Новом Роздоле, у правительства есть "реальные решения по одному и другому городу" и он выразил уверенность в том, что в "ближайшее время тепло в этих двух прекрасных городах Львовской области появится".

Отвечая на вопрос журналистов, Гончарук сказал, что сейчас изучается решения агентства АРМА о признании ООО "Гарант Энергия М" победителем конкурса на управление арестованными ТЭЦ в указанных городах.

"Мы внимательно изучаем это решение, потому что оно сомнительно", - сказал премьер-министр Украины.

Как сообщалось, на минувшей неделе срыв начала отопительного сезона в Новояворовске и Новом Роздоле был признан областной комиссией по ЧС чрезвычайной ситуацией технологического характера.

Компания "Гарант Энергия М", которая была назначена АРМА управителями ТЭЦ в указанных городах, так и не смогла начать отопительный сезон. Сотрудники обеих ТЭЦ отказались выходить на работу, протестуя против долгов по зарплате за несколько месяцев.