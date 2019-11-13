События

23:11 13.11.2019

Тепло в домах Новояворовска может появиться до конца недели, а в Новом Роздоле ситуация сложнее – Гончарук

2 мин читать
Тепло в домах Новояворовска может появиться до конца недели, а в Новом Роздоле ситуация сложнее – Гончарук

Тепло в домах жителей Новояворовска может появиться до конца недели, а с Новым Роздолом ситуация сложнее, заявил журналистам во время рабочей поездки во Львовскую область премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Эти объекты должны быть переданы государственной компании "Нафтогаз"… Когда контракты будут подписаны и пойдут первые оплаты, люди готовы приступить к работе. Я поставил задачу, чтобы это было сделано максимум до выходных... В Новом Роздоле ситуация еще хуже: преступная халатность привела к тому, что теплосети не готовы подавать тепло. Мы поедем туда, чтобы понять, сколько времени нужно для решения проблемы", - сказал премьер.

По его словам, правительство знает о проблемах в Новояворовске и Новом Роздоле, у правительства есть "реальные решения по одному и другому городу" и он выразил уверенность в том, что в "ближайшее время тепло в этих двух прекрасных городах Львовской области появится".

Отвечая на вопрос журналистов, Гончарук сказал, что сейчас изучается решения агентства АРМА о признании ООО "Гарант Энергия М" победителем конкурса на управление арестованными ТЭЦ в указанных городах.

"Мы внимательно изучаем это решение, потому что оно сомнительно", - сказал премьер-министр Украины.

Как сообщалось, на минувшей неделе срыв начала отопительного сезона в Новояворовске и Новом Роздоле был признан областной комиссией по ЧС чрезвычайной ситуацией технологического характера.

Компания "Гарант Энергия М", которая была назначена АРМА управителями ТЭЦ в указанных городах, так и не смогла начать отопительный сезон. Сотрудники обеих ТЭЦ отказались выходить на работу, протестуя против долгов по зарплате за несколько месяцев.

Теги: #львовская #тепло #гончарук
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:59 13.11.2019
Гончарук поблагодарил депутатов за поддержку в 1-м чтении законопроекта о рынке земли

Гончарук поблагодарил депутатов за поддержку в 1-м чтении законопроекта о рынке земли

09:41 13.11.2019
Гончарук о рынке земли: Мы не можем удовлетворить всех, наша задача балансировать интересы всех стейкхолдеров

Гончарук о рынке земли: Мы не можем удовлетворить всех, наша задача балансировать интересы всех стейкхолдеров

12:10 11.11.2019
Премьер-министр посетил заседание согласовательного совещания в Раде для продвижения принятия приоритетных законов до конца 2019г

Премьер-министр посетил заседание согласовательного совещания в Раде для продвижения принятия приоритетных законов до конца 2019г

10:17 09.11.2019
Так мало влияния в Украине, как сейчас, олигархи не имели никогда, считает Гончарук

Так мало влияния в Украине, как сейчас, олигархи не имели никогда, считает Гончарук

10:17 09.11.2019
Центрэнерго в топ-приоритете правительства в плане "большой" приватизации

Центрэнерго в топ-приоритете правительства в плане "большой" приватизации

15:15 08.11.2019
Гончарук считает важным перезапустить работу НАПК для успешной борьбы с коррупцией

Гончарук считает важным перезапустить работу НАПК для успешной борьбы с коррупцией

10:53 08.11.2019
Гончарук поставил новому главе Госгеонедр задачу в течение 2 месяцев навести порядок в ведомстве

Гончарук поставил новому главе Госгеонедр задачу в течение 2 месяцев навести порядок в ведомстве

00:06 08.11.2019
Украина призывает Германию не поддерживать решение о смягчении Газовой директивы ЕС для "Северного потока-2" - Гончарук

Украина призывает Германию не поддерживать решение о смягчении Газовой директивы ЕС для "Северного потока-2" - Гончарук

17:00 05.11.2019
Гончарук заявил, что необходимо выделять больше средств на науку, но пересмотреть систему ее финансирования

Гончарук заявил, что необходимо выделять больше средств на науку, но пересмотреть систему ее финансирования

13:10 05.11.2019
Гончарук опроверг информацию о якобы замораживании подготовки новой программы Украины с МВФ

Гончарук опроверг информацию о якобы замораживании подготовки новой программы Украины с МВФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Коломойский, Боголюбов и их компании выплатили ПриватБанку более 10 млн фунтов стерлингов судебных расходов по решению Лондонского арбитража

НАБУ заочно сообщило о подозрении по делу VAB Банка его экс-владельцу Бахматюку и экс-главе правления Мальцеву

САП будет просить суд об аресте экс-первого замглавы НБУ Писарука по делу VAB Банка

Суд взял под стражу экс-главу банковского надзора НБУ по делу VAB Банка и определил залог 15 млн грн

СБУ опровергла сообщение СМИ о якобы слежке спецслужбы за нардепами из фракции ОПЗЖ

ПОСЛЕДНЕЕ

Ветеран войны на Донбассе Мазур, которого задерживали в Польше по запросу РФ, вернулся в Украину

В Винницкой области горел склад хранения вещевого имущества воинской части, пострадавших нет

Свыше 170 тыс. жителей ОРДЛО получили российское гражданство в Ростовской области

Суд продлил на 2 месяца арест экс-военному Белько, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве - прокуратура

Трамп не следит за слушаниями по импичменту, так как "слишком занят"

Комитет Рады по внешней политике рекомендовал Кабмину изучить ситуацию с рыболовством в Азовском море

ЕС потребовал от России отменить приговор шести фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" из Крыма

Трампу нужно было публичное заявление Зеленского относительно начала расследований по Burisma

Президент подписал закон о введении процедуры аудита безопасности дорог

Суд освободил из-под стражи организатора покушения на российского журналиста Бабченко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА