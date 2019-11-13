Свыше 170 тыс. жителей ОРДЛО получили российское гражданство в Ростовской области

Паспорта с российским гражданством с конца апреля 2019 года выданы более 170 тыс. жителей временно оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире телеканала "Дон 24" в среду.

"Если говорить о количестве людей, которые получили гражданство - на сегодня их больше 170 тысяч человек, конечно, часть людей уехала назад", - сказал Голубев.

При этом губернатор подчеркнул, что не видит в связи с этим особой нагрузки на социальную сферу региона, в частности, это не отразилось на работе и загрузке детских садов и школ Ростовской области, а также на рынке труда.

Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ, дающий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины право получить гражданство РФ в упрощенном порядке.