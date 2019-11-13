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20:36 13.11.2019

Комитет Рады по внешней политике рекомендовал Кабмину изучить ситуацию с рыболовством в Азовском море

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Комитет Рады по внешней политике рекомендовал Кабмину изучить ситуацию с рыболовством в Азовском море

Комитет по вопросам внешней политики одобрил заключение рекомендовать Кабинету министров Украины ситуацию с рыболовством в Азовском море, а до этого отозвать там разрешение на проведение двусторонней украинско-российской комиссии по рыболовству, сообщил глава комитета Богдан Яременко .

"Под давлением аргументов присутствующих на заседании экспертов, представителей рыболовной отрасли и общественности ни один из тезисов главы Госрыбагентства о необходимости переговоров с россиянами не выглядела убедительной", - написал Яременко на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, не готовыми к серьезной дискуссии оказались и представители других причастных государственных учреждений.

Теги: #азов #рф #рыболовля #комитет
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