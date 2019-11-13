Трампу нужно было публичное заявление Зеленского относительно начала расследований по Burisma

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сообщил, что президенту США Дональду Трампу недостаточно было личного обещания президента Украины Владимира Зеленского провести расследования дела в отношении компании "Burisma Holdings", в которой работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер.

"Я понял, что президент Трамп через посла Сондленда (посла США в ЕС Гордона Сондланда – ИФ) просил президента Зеленского публично распорядиться провести эти расследования, недостаточно было лишь пообещать это лично, ему нужно было публичное заявление", - сказал Тейлор в ходе публичных слушаний по импичменту в отношении президента Дональда Трампа в среду в Палате представителей Конгресса США.

Посол назвал тревожным использование необходимость расследований взамен на военную помощь.

"Одно дело - это использовать рычаг давления для встречи в Белом доме. Другое дело, думаю, это использовать рычаг для предоставления помощи в сфере безопасности - стране, находящейся в состоянии войны, зависящей от помощи и демонстрации поддержки. Это гораздо более тревожно", - отметил Тейлор.

Также дипломат рассказал, что не так давно узнал, что 26 июля, на следующий день после звонка Трампа и Зеленского, посол Сондленд присутствовал на встрече с "высшим украинским чиновником в Киеве".

Так, в частности, сотрудник посольства сопровождал Сондленда в ресторан после этой встречи, где последний созвонился с президентом США.

"Посол Сондленд сказал президенту Трампу, что украинцы готовы двигаться вперед", - рассказал Тейлор.

Временный поверенный в делах США в Украине также узнал от своего сотрудника, что тот спросил Сондленда о разговоре.

"Посол Сондленд ответил, что президент Трамп больше беспокоится о расследовании по Байдену, на котором настаивал Джулиани", - отметил он.

Отвечая на уточняющий вопрос, действительно ли по словам Сондленда Трампа больше беспокоится о расследованию по Байдену, чем об Украине, Тейлор добавил: "Да, и относительно Бурисмы".

Демократы из Палаты представителей американского конгресса начали расследование, касающегося импичмента в отношении президента США Дональда Трампа. На такой шаг они пошли, узнав из СМИ, что Трамп в ходе летнего телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским оказывал давление на собеседника, стремясь вынудить его провести расследование в отношении Байдена-младшего.

Демократы полагают, что Трамп злоупотребил полномочиями, стремясь создать проблемы Джо Байдену - своему вероятному сопернику на президентских выборах 2020 года.

В итоге Белый дом опубликовал стенограмму разговора. Выяснилось, что Трамп действительно поднимал тему Байдена, однако, судя по документу, давления на Зеленского не оказывал. Сам украинский президент также подтвердил, что не ощущал давления со стороны Трампа.

Стенограмма не стала для демократов доказательством отсутствия давления, и они продолжают расследование.

В бытность вице-президентом в администрации Барака Обамы Джо Байден, среди прочего, курировал связанные с Украиной вопросы. В это же время его сын Хантер Байден занимал пост в совете директоров украинской газовой компании "Бурисма".