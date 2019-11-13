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19:35 13.11.2019

ГБР в рамках дела о бронежилетах проверяет факты закупки продуктов питания для армии - Труба

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ГБР в рамках дела о бронежилетах проверяет факты закупки продуктов питания для армии - Труба

В рамках расследования дела о закупке некачественных бронежилетов для Министерства обороны Украины проверяются также факты закупки продуктов питания для украинской армии, отмечает директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба.

"Хочу подчеркнуть, что мы проверяем не только закупку некачественных бронежилетов... эта группировка осуществляла и другие закупки, в том числе, закупку питания для армии", - сказал Труба журналистам в среду в Киеве.

Он добавил, что по результатам проверки будет дана оценка всем высокопоставленным чиновникам Минобороны, которые были к этому причастны.

Директор ГБР напомнил, что в настоящее время проходят судебные заседания по задержанным чиновникам Минобороны

"Надеюсь, что суд сегодня окончательно примет решение по первым пяти высокопоставленным чиновникам Минобороны", - добавил Труба.

Как сообщалось, 26 июня директор ГБР Труба сообщил, что сотрудники Госбюро и Генпрокуратуры Украины провели около 40 обысков по местам проживания ряда должностных лиц Минобороны, работников коммерческих структур и в офисных помещениях в рамках расследования уголовного производства о закупке для нужд Вооруженных сил Украины имущества по завышенным ценам.

По словам Трубы, предварительная сумма убытков, понесенных Минобороны вследствие завышения цен, составляет около 100 млн грн. В частности, речь идёт о закупке 100 тыс. комплектов военной формы по завышенным ценам и 20 тыс. бронежилетов, большая часть из которых не соответствует заявленным характеристикам. "Три из пяти бронежилетов простреливаются", - заявил Труба.

17 июля директор ГБР Роман Труба заявил, что в рамках расследования факта закупки некачественных бронежилетов для Минобороны подозрения никому не предъявлялись, все бронежилеты, не отвечающие требованиям, изъяло следствие. По словам Трубы, при закупке этой партии бронежилетов не была проведена полная проверка.

5 ноября, следователи в рамках расследования производства о закупке для нужд Вооруженных сил Украины бронежилетов, большая часть из которых не соответствует заявленным характеристикам, объявили подозрение в совершении уголовного преступления пятерым должностным лицам Министерства обороны.

Печерский суд Киева 11 ноября арестовал на 60 дней с правом внесения залога в 76 млн грн начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко.

Теги: #гбр #дело #бронежилеты
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