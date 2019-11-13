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18:21 13.11.2019

Суд оставил в силе меру пресечения одному из фигурантов дела "Роттердам+" - САП

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Суд оставил в силе меру пресечения одному из фигурантов дела "Роттердам+" - САП

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в среду, 13 ноября, отказала в изменении меры пресечения должностному лицу группы компаний "ДТЭК", подозреваемому в рамках дела "Роттердам +".

"По результатам рассмотрения суд постановил отказать в удовлетворении указанных ходатайств и оставить в силе решение суда первой инстанции, которым к подозреваемому была применена мера пресечения в виде залога в размере 10 млн грн. Кроме того, возложен ряд процессуальных обязанностей", - сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в "Фейсбук" в среду.

Таким образом, суд подтвердил обоснованность подозрения, а также наличие оснований для применения меры пресечения подозреваемому.

"Указанное постановление суда окончательное и обжалованию не подлежит", - отметили в САП.

Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в рамках расследования уголовного производства по формуле Роттердам+ в августе 2019 года уведомило о подозрении советника директора "ДТЭК Востокэнерго" Бориса Лисового и генерального директора "ДТЭК Сети" Ивана Гелюха.

В конце апреля 2016 года НКРЭКУ начала применение нового порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, которая влияет на установление тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей (постановление №289 от 3 марта 2016 года). Порядок, в частности, определяет цену угля по формуле "стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки в Украину".

САП и НАБУ 8 августа 2019 года уведомили о подозрении шесть лиц, включая экс-главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка и экс-члена комиссии Владимира Евдокимова. Подозреваемым вменяется злоупотребление служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц с целью получения неправомерной выгоды для других юридических лиц вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Также о подозрении уведомлены сотрудники группы "ДТЭК".

Соломенский райсуд Киева 16 августа избрал меру пресечения еще одному фигуранту в деле "Роттердам+" - залог в 9,5 млн грн и личные обязательства. Речь идет о фигуранте дела "Роттердам+" - генеральном директоре "ДТЭК Сети" Гелюхе, который ранее был уведомлен о подозрении. За другого фигуранта дела - советника директора "ДТЭК Востокэнерго" Лисового – был внесен определенный судом залог в размере 10 млн грн.

Теги: #роттердам #сап #суд
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