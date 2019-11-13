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18:14 13.11.2019

Владельца незаконной надстройки на Майдане в Киеве обяжут отремонтировать крышу и поврежденный фасад здания – советник мэра

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Владельца незаконной надстройки на Майдане в Киеве обяжут отремонтировать крышу и поврежденный фасад здания – советник мэра

Владельца незаконной надстройки на одном из зданий на Майдане Незалежности в Киеве обяжут отремонтировать крышу и архитектурные элементы поврежденного фасада здания, сообщил советник мэра Максим Бахматов на пресс-брифинге в среду.

"Мы договорились с ним (владельцем надстройки – ИФ), что тот отремонтирует лифты, сделает реставрацию внешних архитектурных элементов, наведет порядок на придомовой территории", – сказал он.

По словам представителя владельца надстройки Дмитрия Набугорнова, из-за погодных условий крышу временно накроют в течение 10 дней, а на полноценный ремонт уйдет около месяца.

Бахматов также сообщил о вынесении выговора начальнику ЖЭКа и инспектору КП "Благоустрий" Шевченковского района столицы.

В свою очередь глава Шевченковской РГА Олег Гаряга рассказал о первых результатах инвентаризации незаконных надстроек и пристроек в районе.

"Обнаружили 46 таких объектов, и это только первый этап проверок", – сказал он.

Ранее сообщалось о начале демонтажа незаконной надстройки на одном из зданий на Майдане Незалежности в Киеве.

Теги: #киев #майдан #бахматов
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