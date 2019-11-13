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18:03 13.11.2019

Суд по делу о теракте возле Дворца спорта в Харькове перенесли на 20 ноября

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Суд по делу о теракте возле Дворца спорта в Харькове перенесли на 20 ноября

Фрунзенский райсуд Харькова перенес заседание по делу о теракте возле Дворца спорта, поскольку у одного из обвиняемых новый адвокат, сообщил представитель потерпевших Олег Головков.

"В деле новый адвокат. Обвиняемого Тетюцкого будет защищать Мирослава Демина. Она попросила у суда время на ознакомление с делом. Суд согласился", - сообщил Головков корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина".

Следующее заседание назначено на 20 ноября.

Как сообщалось, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли два человека (в т.ч. один из координаторов местного Евромайдана Игорь Толмачев), были ранены 11 человек. Впоследствии еще двое умерли в больнице.

По факту взрыва в Единый реестр досудебных расследований внесена информация о возбуждении уголовного дела по ст.258 Уголовного кодекса Украины (теракт).

26 февраля 2015 года в рамках антитеррористических мероприятий сотрудниками Службы безопасности Украины задержаны трое жителей области по подозрении в совершении теракта 22 февраля. Всем троим объявлено подозрение по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова.

22 февраля 2017 года прокурор Харьковской области Юрий Данильченко заявил, что обвиняемые и их защитники используют все возможности, чтобы затянуть судебный процесс. Он также подчеркнул, что "судебный процесс закончен на 90%".

21 апреля 2017 года суд решил не продолжать слушание по делу после изменения в составе коллегии судей, а начать его рассматривать заново, поскольку на этом настаивал один из обвиняемых.

Теги: #суд #харьков
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