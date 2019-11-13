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17:20 13.11.2019

Генпрокуратура и ГБР просят отсрочить на полгода введение института криминальных проступков

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Генпрокуратура и ГБР просят отсрочить на полгода введение института криминальных проступков

Генеральная прокуратура Украины и Государственного бюро расследований (ГБР) просят депутатский корпус отсрочить на полгода введение института криминальных проступков в связи с необходимостью надлежащего технического обеспечения работы новой системы.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина" в среду, профильный комитет будет рекомендовать эту отсрочку Верховной Раде.

В ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности и обсуждения законопроекта №2155 об отсрочке на год введения института криминальных проступков, заместитель генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Виктор Чумак подчеркнул, что Генпрокуратуре необходима отсрочка не на год, а на полгода.

По словам Чумака, Генпрокуратура как единый держатель Единого реестра досудебных расследований (ЕРДР) технически может быть готова к этому не ранее мая, а оптимально отсрочить введение института криминальных проступков до 1 июля.

Замгенпрокурора пояснил, что речь идёт о необходимости определения и введения соответствующего программного продукта, официально Генпрокуратура с 1 января реформируется в Офис генпрокурора и может начать тендер по введению программного продукта с февраля.

"Технически, объективно мы можем начать работу (института криминальных проступков - ИФ) 1 июля 2020 года", - сказал Чумак.

Он также подчеркнул, что это технический вопрос, это не политическая позиция. "Технически раньше это просто невозможно", - подчеркнул замгенпрокурора.

Такое же мнение выразил и директор Государственного бюро расследований Роман Труба. "ГБР не имеет технической возможности для введения этого института (института криминальных проступков - ИФ)", - сказал Труба.

В то же время представитель Нацполиции отметил, что органы полиции Украины готовы к введению института криминальных проступков с 1 января 2020 года, как это предусмотрено законом.

Выслушав позиции всех сторон, комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде отсрочить вступление в силу закона о введении института криминальных проступков до 1 июля.

Теги: #гбр #генпрокуратура
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