Апелляционный админсуд 19 декабря рассмотрит апелляционную жалобу государства на решение суда об отмене национализации ПриватБанка

Шестой апелляционный административный суд 19 декабря рассмотрит апелляционную жалобу государства на решение Окружного административного суда от 18 апреля 2019 года об отмене национализации ПриватБанка.

Об этом сообщается в реестре судебных дел.

В судейскую коллегию вошли Евгений Чаку, Евгений Мезенцев и Виталий Файдюк.

Как сообщалось, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску экс-совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского отменил решение о национализации ПриватБанка.

Судья Хозяйственного суда Киева Людмила Шкурдова 16 октября приостановила рассмотрение иска Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций ПриватБанка до решения дела, которое рассматривается в суде административной юрисдикции на уровне апелляции о законности национализации банка.