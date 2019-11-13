США передадут Украине еще 3 катера типа "Айленд"

США в рамках поддержки Украины в сфере безопасности передадут Киеву еще три патрульных катера типа "Айленд" ("Island") в дополнение к уже переданным и принятым в состав Военно-морских сил ВСУ катерам "Старобельск" и "Славянск", заявил временный поверенный в делах США в Украине Джозеф Пеннингтон.

"Катера "Старобельск" и "Славянск" являются лишь небольшой частью помощи в сфере безопасности, которую США уже предоставили Украине с 2014 года. В рамках нашей поддержки Украины, я также рад сообщить, что в дополнение к этим двум патрульным катерам класса типа "Island", которые мы передаем сегодня, Соединенные Штаты Америки предоставят еще три дополнительных катера этого же класса", - сказал Пеннингтон в среду в Одессе в ходе мероприятий по случаю передачи в состав ВМС Украины катеров "Старобельск" и "Славянск", а также и поисково-спасательного судна, сообщает информагентство Минобороны "АрмииInform".

По словам американского дипломата, речь идет о трех катерах Береговой охраны США, которые в дальнейшем увеличат военно-морские способности ВМС Украины.

"США будут продолжать оказывать помощь в сфере безопасности для поддержки Украины в условиях российской агрессии, не только предоставляя подготовку и технику, но и привлекая советников по вопросам оборонной реформы для развития профессиональных Вооруженных сил", - заверил Пеннингтон.

По его словам, США, как стратегический партнер Украины, гордятся тем, что предоставляют оборудование, технику и консультации, чтобы поддержать Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности, а также в реализации стремлений к членству в НАТО.

"Мы будем стоять рядом с Украиной на каждом шагу этого пути", - заверил дипломат.

Как сообщалось, 27 сентября 2018 года на военно-морской базе в Балтиморе (штат Мэриленд, США) в присутствии пятого президента Украины Петра Порошенко и вице-адмирала Береговой охраны США Майкла Макаллистера состоялась торжественная церемония передачи двух катеров класса "Island" ("Айленд") ВМС ВСУ.

Меморандум о передаче Украине патрульных катеров USCGC Cushing (WPB-1321) и USCGC Drummond (WPB-1323) подписали командующий ВМС ВСУ адмирал Игорь Воронченко и вице-адмирала Береговой охраны США Макаллистер.

Cushing и Drummond после вывода из состава Береговой охраны США в 2017 году находились в законсервированном состоянии. Последний доковый ремонт Cushing состоялся в 2014 году, а Drummond - в 2012 году. Drummond также ранее прошел модернизацию по программе "МЭР", в ходе которой дополнительно к общему объему ремонтных работ (доковому ремонту, текущему ремонту устройств, механизмов и систем) было проведено обновление ряда ключевых узлов, а также заменены на более современные ключевые системы катера.

После передачи патрульных катеров ВСУ они получили названия и бортовые номера - "Славянск" (P191) и "Старобельск" (P190).

Подготовка украинских экипажей этих катеров сначала проходила в Украине, после этого 32 моряка были отправлены в США для прохождения десятинедельного курса подготовки на базе Морского института технологий и аспирантуры (MITAGS) город Линтикум (США). 15 сентября их подготовка завершилась.

23 октября "Старобельск" и "Славянск" Военно-морских сил Украины прибыли к военному причалу Практичной гавани Одессы.

Катера класса "Island" в своей базовой комплектации имеют водоизмещение 168 тонн, длину– 34 м, ширину – 6,4 м. Развивают скорость до 29,5 узлов. Команда по нормативам США состоит из 16 человек, в т.ч. двух офицеров. Из вооружения у катера есть 25-мм пушка и два пулемета. Катера оснащены РЛС общего обнаружения AN/SPS-73 и 5,4м досмотровой лодкой "Zodiak Hurricane 540".

По сообщению Службы береговой охраны США, общая стоимость катеров, а также модернизации и обучения украинских военных моряков составила около $10 млн.