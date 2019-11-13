Коломойский, Боголюбов и их компании выплатили ПриватБанку более 10 млн фунтов стерлингов судебных расходов по решению Лондонского арбитража

Экс-собственники ПриватБанка (Киев) Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также их компании выплатили банку более 10 млн фунтов стерлингов судебных расходов по решению Апелляционного суда Лондона, сообщила пресс-служба ПриватБанка агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

"По решению Апелляционного суда от 15 октября 2019 года, который подтвердил наличие юрисдикции английского суда рассматривать иск ПриватБанка относительно мошенничества, совершенного по предварительному сговору лиц, против господина Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, банк подтверждает, что ответчики пока оплатили более GBP10 млн расходов относительно слушания суда первой инстанции, в Высоком суде Лондона в 2018 году и слушания апелляционной инстанции в Лондоне ранее в этом году", - говорится в сообщении.