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13:29 13.11.2019

В Киеве дорожники ограничили на неделю движение по Владимирской у метро "Золотые ворота"

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В Киеве дорожники ограничили на неделю движение по Владимирской у метро "Золотые ворота"

В Киеве на участке улицы Владимирской от станции метро "Золотые ворота" до Национальной оперы Украины им.Тараса Шевченко с 13 до 20 ноября будет ограничено движение транспорта, сообщает в среду пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на коммунальную корпорацию. "Как сообщили в КК"Киевавтодор", на участке будут ремонтировать покрытие из брусчатки. На период выполнения работ движение транспорта частично ограничено в обоих направлениях", - говорится в сообщении КГГА.

Станция метро "Золотые ворота" расположена по адресу ул.Владимирская,42, а Национальная опера Украины - ул.Владимирская,50

Теги: #киев #кгга #движение #транспорт
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