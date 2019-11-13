В Киеве дорожники ограничили на неделю движение по Владимирской у метро "Золотые ворота"

В Киеве на участке улицы Владимирской от станции метро "Золотые ворота" до Национальной оперы Украины им.Тараса Шевченко с 13 до 20 ноября будет ограничено движение транспорта, сообщает в среду пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на коммунальную корпорацию. "Как сообщили в КК"Киевавтодор", на участке будут ремонтировать покрытие из брусчатки. На период выполнения работ движение транспорта частично ограничено в обоих направлениях", - говорится в сообщении КГГА.

Станция метро "Золотые ворота" расположена по адресу ул.Владимирская,42, а Национальная опера Украины - ул.Владимирская,50