В Киеве полицейские убрали военную палатку протестующих под зданием НБУ

В Киеве сотрудники полиции восстановили заблокированное демонстрантами движение возле здания Национального банка Украины (НБУ).

"Сегодня утром представители общественной организации начали акцию под стенами Нацбанка. При этом они установили военную палатку, который препятствовал свободному движению пешеходов и занял часть дороги" – сообщает пресс-служба полиции Киева.

Для восстановления беспрепятственного прохода и автомобильного проезда правоохранительные органы попросили организаторов акции демонтировать палатку. В ответ участники мероприятия начали спор и отказались выполнять требование полицейских. Правоохранителям пришлось самостоятельно убрать установленный шатер, при этом возникла потасовка.

Впоследствии инцидента представители общественной организации обратились в полицию с сообщением о повреждении палатки. После, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа территориального управления полиции. Все собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Печерском управлении полиции.

На данный момент проводиться проверка, по результатам которой будет принято соответствующее правовое решение.