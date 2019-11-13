"Мотор Сич" в зимний период будет летать только из Запорожья в Киев и Минск, рейсы из Киева во Львов и Одессу отменены

Авиакомпания "Мотор Сич" в зимний период 2019/2020 года будет выполнять регулярные рейсы только по маршрутам Запорожье-Киев и Запорожье-Минск (Беларусь), сообщается на странице авиакомпании в Facebook.

"С целью оптимизации работы авиакомпания решила сосредоточить деятельность в одном базовом аэропорту - Международном аэропорту "Запорожье", - сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Рейсы в Киев, в частности, будут выполняться дважды в день по будням и по одному рейсу - в выходные.

Вылеты из Запорожья по будням запланированы на 07:20 и 17:50, прибытие в Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) – на 08:50 и 19:10. Вылеты из Киева в Запорожье будут осуществляться с понедельника по пятницу в 10:50 и 20:00, прибытие в Запорожье - 12:10 и 21:15.

По субботам из Запорожья рейсы будут осуществляться в 08:30 с прибытием в Киев в 09:50. Обратно – вылет из Киева в 11:30, прибытие в Запорожье – 12:50.

По воскресеньям вылет из Запорожья в 17:50, прибытие в Киев в 19:10. Обратно – вылет из Киева в 20:30, прибытие в Запорожье – 21:45.

Рейсы между Запорожьем и Минском будут выполняться четыре раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Вылет из Запорожья в будние дни в 06:45, прибытие в Минск - 10:00. По воскресеньям из Запорожья рейсы будут осуществляться в 07:45 с прибытием в Минск в 11:00. Из Минска рейсы запланированы на 15:00, прибытие в Запорожье – на 16:15.

Авиакомпания "Мотор Сич" является структурным подразделением ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) - предприятия по разработке, производству, ремонту и обслуживанию авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок.

В настоящее время авиакомпания оперирует флотом из девяти самолетов, осуществляя регулярные пассажирские международные и внутренние рейсы, пассажирские и грузовые чартерные рейсы, а также специальные рейсы, обеспечивающие деятельность главного предприятия.

Базовым аэропортом авиакомпании является международный аэропорт "Запорожье".