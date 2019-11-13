Генштаб ВСУ открыл следователям ГБР доступ к стратегическому плану применения армии

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) обработал решение Печерского районного суда Киева о предоставлении доступа следователям Государственного бюро расследований (ГБР) к стратегическому плану применения ВС Украины, сообщают в Министерстве обороны страны.

"Постановление обработано со строгим соблюдением требований законодательства Украины по вопросам охраны государственной тайны. Допущенные к плану должностные лица, в пределах полномочий, предоставили объяснения и отдельную информацию сотрудникам Государственного бюро расследований, которые определены постановлением Печерского суда и имеют соответствующую форму допуска к государственной тайне и обязательства по ее сохранению перед государством", - сообщается на странице Минобороны в соцсети Фейсбук в среду утром.