События

10:44 13.11.2019

Генштаб ВСУ открыл следователям ГБР доступ к стратегическому плану применения армии

1 мин читать
Генштаб ВСУ открыл следователям ГБР доступ к стратегическому плану применения армии

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) обработал решение Печерского районного суда Киева о предоставлении доступа следователям Государственного бюро расследований (ГБР) к стратегическому плану применения ВС Украины, сообщают в Министерстве обороны страны.

"Постановление обработано со строгим соблюдением требований законодательства Украины по вопросам охраны государственной тайны. Допущенные к плану должностные лица, в пределах полномочий, предоставили объяснения и отдельную информацию сотрудникам Государственного бюро расследований, которые определены постановлением Печерского суда и имеют соответствующую форму допуска к государственной тайне и обязательства по ее сохранению перед государством", - сообщается на странице Минобороны в соцсети Фейсбук в среду утром.

Теги: #всу #гбр #минобороны
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:05 12.11.2019
Депутаты фракции ОПЗЖ обвинили руководство СБУ в незаконной слежке

Депутаты фракции ОПЗЖ обвинили руководство СБУ в незаконной слежке

15:59 12.11.2019
ГБР расследует обстоятельства стрельбы полицейским в харьковском метро

ГБР расследует обстоятельства стрельбы полицейским в харьковском метро

14:35 12.11.2019
СБУ сорвала спецоперацию ФСБ, которые с помощью завербованного десантника пытались дискредитировать ВСУ

СБУ сорвала спецоперацию ФСБ, которые с помощью завербованного десантника пытались дискредитировать ВСУ

12:59 12.11.2019
Боевики на Донбассе с начала суток лишь раз нарушили режим прекращения огня

Боевики на Донбассе с начала суток лишь раз нарушили режим прекращения огня

09:49 12.11.2019
В "Евросолидарности" считают дело против генерала Марченко попыткой дискредитировать реформу в ВСУ

В "Евросолидарности" считают дело против генерала Марченко попыткой дискредитировать реформу в ВСУ

18:34 11.11.2019
Боец ВСУ ранен в результате обстрелов боевиков на Донбассе с начала суток – штаб ООС

Боец ВСУ ранен в результате обстрелов боевиков на Донбассе с начала суток – штаб ООС

18:26 11.11.2019
Украинская сторона завершила передислокацию бойцов и вооружения на участке Богдановка-Петровское – штаб ООС

Украинская сторона завершила передислокацию бойцов и вооружения на участке Богдановка-Петровское – штаб ООС

18:10 11.11.2019
Открытие доступа следователям ГБР к стратегическому плану применения ВСУ угрожает национальной безопасности Украины – нардеп Забродский

Открытие доступа следователям ГБР к стратегическому плану применения ВСУ угрожает национальной безопасности Украины – нардеп Забродский

17:29 11.11.2019
Суд арестовал на 2 месяца с правом залога в 76 млн грн подозреваемого в деле о бронежилетах генерала

Суд арестовал на 2 месяца с правом залога в 76 млн грн подозреваемого в деле о бронежилетах генерала

15:58 11.11.2019
ГБР не расследует дела против украинских моряков, изучаются действия руководства страны, отдававшего им приказы – Труба

ГБР не расследует дела против украинских моряков, изучаются действия руководства страны, отдававшего им приказы – Труба

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд взял под стражу экс-главу банковского надзора НБУ по делу VAB Банка и определил залог 15 млн грн

СБУ опровергла сообщение СМИ о якобы слежке спецслужбы за нардепами из фракции ОПЗЖ

НАБУ задержало главу одного из департаментов Офиса президента

Гонтарева считает обвинения в адрес ее бывшего зама Писарука началом расправы над командой реформаторов

Депутаты фракции ОПЗЖ обвинили руководство СБУ в незаконной слежке

ПОСЛЕДНЕЕ

В Венеции крупнейшее за полвека наводнение, затоплена площадь Сан-Марко

Правоохранители усилили меры безопасности в центре Киева в связи с массовыми акциями в правительственном квартале

Главу департамента ОП разоблачили на взятке

Пять детей погибли в результате взрыва в Кабуле

Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены два украинских военных

Полиция Харьковщины ищет обокравшего оружейный магазин в Купянске

В Киеве проведут инвентаризацию "хрущевок"

В Киеве создадут ландшафтный заказник " Озеро Тяглое"

В работе Facebook и Instagram зафиксированы сбои

Суд взял под стражу экс-главу банковского надзора НБУ по делу VAB Банка и определил залог 15 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА