События

10:25 13.11.2019

Правоохранители усилили меры безопасности в центре Киева в связи с массовыми акциями в правительственном квартале

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Правоохранители усилили меры безопасности в центре Киева в связи с массовыми акциями в правительственном квартале

Ввиду того, что в среду утром ряд политических партий и общественных организаций в правительственном квартале проводят акции с массовым участием граждан, полиция Киева и военнослужащие Национальной гвардии Украины перешли на усиленный вариант несения службы.

"Правоохранители призывают организаторов и участников мероприятий соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей", - сообщается на странице полиции Киева в соцсети Фейсбук в среду утром.

В настоящее время представители ряда партий общественных организаций проводят под стенами Верховной Рады митинг против открытия рынка земли в Украине.

Теги: #киев #нацгвардия
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