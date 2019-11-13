Главу департамента ОП разоблачили на взятке

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) разоблачили и задержали по подозрению в получении неправомерной выгоды участников, среди которых руководитель Офиса президента, сообщила пресс-служба НАБУ.

"В результате проведения операции "под прикрытием" (негласных следственных розыскных действий) детективы НАБУ задокументировали вымогательство неправомерной выгоды в размере $300 тыс. с физического лица за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины", - сказано в релизе пресс-службы.

Отмечается, что лица задержаны в соответствии ст.208 УПК Украины (Задержание уполномоченным должностным лицом). Осуществляются неотложные следственные действия, в которые вовлечены работники СБУ.

Решается вопрос сообщение о подозрении.

Ранее сообщалось, что, по информации ряда СМИ, речь идет о директоре департамента обеспечения доступа к публичной информации Светлане Кондзеле, которую подозревают в мошенничестве.