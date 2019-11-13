События

08:04 13.11.2019

Пять детей погибли в результате взрыва в Кабуле

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В результате взрыва в Кабуле в среду погибли пять детей, сообщил телеканал Tolo News, со ссылкой на источники в системе безопасности.

Между тем, ряд других афганских СМИ сообщил, что среди пострадавших есть и иностранные граждане.

"В результате взрыва ранены не менее 10 человек, в том числе четверо иностранных граждан. По словам высокопоставленного афганского чиновника, взрыв повредил машину, в которой находились четверо непальских граждан и афганский водитель", - говорится в сообщении.

Ранее начальник пресс-центра МВД Афганистана Нусрат Рахими сообщил в твиттере, что заминированный автомобиль был взорван в среду в 7:25 (4:55 по киевскому времени) на улице Касим в 15 районе Кабула, погибли семь мирных граждан, еще семь человек получили ранения.

"Это предварительные данные, число жертв может возрасти", - отметил Рахими.

Теги: #взрыв #афганистан #жертвы
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