Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены два украинских военных
За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены два украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"02 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получили два военнослужащих Объединенных сил", - говорится в сообщении, на странице штаба ООС в соцсети Facebook в среду утром.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили 9 обстрелов у Песков - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, неподалеку Верхнеторецкого - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия, у Славного, Березовой и Красногоровки - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, дважды вблизи Марьинки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, у Тарамчука - из СПГ и подствольных гранатометов, неподалеку Пищевика - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 6 вражеских обстрелов у Хутора Свободного – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, неподалеку Южного - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, дважды в районе Золотого (за пределами участка разведения) - из СПГ и автоматических гранатометов, вблизи Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, у Троицкого – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В штабе ООС подчеркнули, что с начала текущих суток боевики один раз обстреливали украинские позиции. Неподалеку Новотошковского враг вел огонь из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Потерь нет.