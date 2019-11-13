В работе Facebook и Instagram зафиксированы сбои

Пользователями социальной сети Facebook и Instagram по всему миру зафиксированы сбои в работе сайтов, следует из данных интернет-сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

Наиболее частые жалобы поступают от пользователей Facebook из США, Бразилии, Нидерландов, Перу, Румынии, Израиля, Великобритании. В России проблемы зафиксированы в Москве и Санкт-Петербурге.

Жалобы от пользователей Instagram поступают из Великобритании, США, Венгрии, Греции и Турции. В России о сбоях сообщают в основном из Москвы.

По данным Downdetector, 73% пользователей Facebook жалуются на сбои в работе новостной ленты, 14% - на полное отключение социальной сети от работы, 11% испытывают проблемы со входом в личные аккаунты.

В Instagram же проблемы с загрузкой новостной ленты у 67% пользователей, у 21% возникают трудности с публикацией историй, 11% пользователей жалуются на неполадки в работе сайта.