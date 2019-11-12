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23:44 12.11.2019

СБУ опровергла сообщение СМИ о якобы слежке спецслужбы за нардепами из фракции ОПЗЖ

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СБУ опровергла сообщение СМИ о якобы слежке спецслужбы за нардепами из фракции ОПЗЖ

Служба безопасности Украины опровергла сообщение СМИ о якобы слежке, осуществляемой спецслужбой за народными депутатами из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ), сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

"Сегодня одно средство массовой информации со ссылкой на собственные источники обнародовал фейковый "план руководства СБУ" по слежению за народными депутатами фракции" ОПЗЖ", - написала Гитлянская на своей странице в Фейсбуке.

Она отметила, что "фейк был настолько небрежно сделан, что в СБУ даже не стали на него реагировать".

Теги: #слежка #опзж #сбу #украина #опровержение
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