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23:17 12.11.2019

Модель срочной службы не имеет будущего в Украине

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Модель срочной службы не имеет будущего в Украине

Министр обороны Андрей Загороднюк сообщил, что модель срочной службы не имеет будущего в Украине и пообещал показать в следующем году дорожную карту отмены срочной службы.

"Честно говоря, я считаю, что эта модель не имеет будущего у нас. И это не только мое видение... В следующем году мы конкретную дорожную карту уже покажем, она будет параллельной - развития территориальной обороны и уменьшения, а потом, я надеюсь, и полной отмены срочной службы", - сказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк в эфире “Армия FM” во вторник.

По его словам, срочная служба не является в Украине оптимальным вариантом формирования резерва, потому что сейчас призов не формирует резерв, поскольку большая часть молодых людей, которые отслужили в армии во время срочной службы, идут и не возвращаются в Вооруженные Силы.

В то же время министр подчеркнул важность развития концепции сильной территориальной обороны, которая должна защитить Украину от "самых худших сценариев".

"Сильную территориальную оборону должны составлять бывшие военнослужащие, ветераны, люди, которым просто нравится военная тематика, но они не хотят подписывать контракт и не видят себя все время в армии или военно-морских силах. То есть они хотят отдавать какую-то часть, согласны взяться за оружие и защищать страну в случае разрастания агрессии, но в то же время у них есть какая-то гражданская профессия, они хотят жить гражданской жизнью", - пояснил он.

Загороднюк также считает, что в данное время сформировался наиболее благоприятный климат для реформирования Вооруженных Сил.

"Такого благоприятного климата, как сейчас, для реформирования Вооруженных Сил, еще не было никогда. Комитет по безопасности и обороне, который есть в Верховной Раде сейчас, и который было до этого - это небо и земля. Там есть герои Украины, бывшие военные, волонтеры, просто молодые нормальные развитые цивилизованные прогрессивные люди, и с ними работать - это одно удовольствие", - заявил министр.

Теги: #срочная_служба #украина #загороднюк
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