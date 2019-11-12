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20:12 12.11.2019

Гонтарева считает обвинения в адрес ее бывшего зама Писарука началом расправы над командой реформаторов

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Гонтарева считает обвинения в адрес ее бывшего зама Писарука началом расправы над командой реформаторов

Деньги из банков украли собственники через кредиты связанным лицам, и все это случилось задолго до прихода команды во главе с Валерией Гонтаревой в Национальный банк, а нынешние обвинения экс-сотрудников НБУ по делу VAB Банка являются началом расправы над этой командой реформаторов, считает Гонтарева.

"Вместо того, чтобы садить в тюрьмы менеджмент и собственников обанкротившихся банков, наши правоохранители арестовали самого честного человека и профессионала, которого я только знаю!" – заявила Гонтарева агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Он напомнила, что когда пришла в НБУ в середине июня 2014 года, объем выданных кредитов рефинансирования достиг 110 млрд грн, однако к ее уходу эта сумма сократилась до 14 млрд грн.

"Мы расчистили банковскую систему, мы перестроили весь надзор. Но это невозможно было сделать за один день! Вспомните панику на рынке в сентябре-октябре 2014 года, посмотрите на отток депозитов", – отметила Гонтарева.

Экс-глава НБУ подчеркнула, что центробанк выдавал кредиты рефинансирования только на покрытие депозитов физических лиц в объеме гарантированной суммы возмещения Фондом гарантирования вкладов физлиц.

"Можно придумать все что угодно и обвинить в этом сотрудников НБУ, но! Бахматюк (экс-владелец VAB Банка Олег Бахматюк – ИФ) должен и рефинанс в сумме 10 млрд грн, и выплаты, которые сделал Фонд", – заявила Гонтарева. Она добавила, что об этом "кричала на всех трибунах" три года, в том числе в своей заключительной речи в Верховной Раде 15 марта 2018 года, где указала, что олигархи не вернули ни копейки и назвала их имена.

"Наша команда взяла персональные гарантии и Бахматюка, и (Константина) Жеваго (экс-владелец банка "Финансы и Кредит"), и (Игоря) Коломойского (экс-совладелец ПриватБанка)!!! Они их все оспорили в продажных судах и не вернули ни копейки государству. А теперь в этом обвиняют Писарука - это просто театр абсурда!" – подчеркнула экс-глава Нацбанка.

Писарук пришел в Нацбанк на должность первого замглавы НБУ по приглашению Гонтаревой, которая сейчас работает в Лондоне, отказывается приезжать на допросы прокуратуры по "делу Курченко" в Украине, считая обвинения против нее сфабрикованными, и предлагает дать показания в столице Великобритании.

Писарук имеет более чем 25 лет опыта работы в банковской сфере. Занимал должность первого заместителя главы НБУ до конца 2015 года. До прихода в НБУ был главой совета директоров ЗАО "Инг Банк (Евразия)" (Россия, ING Group), а с января 2001 года по июнь 2007 года занимал должность главы правления "ИНГ Банк Украина". С июня 2016 года Писарук стал старшим экспертом Международного валютного фонда (МВФ) по финансовому сектору, а с октября этого года – главой правления "Райффайзен банк Аваль" - крупнейшего на украинском рынке банка с иностранным капиталом.

Как сообщалось, детективы НАБУ 11-12 ноября сообщили о подозрении Писаруку, члену совета НБУ Николаю Каленскому и экс-директору гендепартамента банковского надзора НБУ Алле Шульге в завладении денежными средствами стабилизационного кредита VAB Банку на 1,2 млрд грн в октябре 2014 года.

Помимо них о подозрении было сообщено еще пятерым: главе набсовета и замглаве правления VAB Банка, а также трем должностным лицам частных компаний, связанных с владельцами банка. Правоохранители сообщили, что будут просить избрать меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 2,5 млн грн до 30 млн грн.

НБУ в ноябре 2014 года через 40 дней после предоставления стабкредита признал ВиЭйБи Банк (VAB банк, Киев) неплатежеспособным, а 20 марта 2015 года решил отозвать его банковскую лицензию и ликвидировать.

По данным НБУ, к началу октября 2014 года VAB Банк по размеру активов занимал 16-е место (23,97 млрд грн) среди 166 действовавших в стране банков. Его владелец бизнесмен Бахматюк, мажоритарий агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард" неоднократно обращался в Фонд гарантирования вкладов физлиц и НБУ с предложением реструктуризировать долги, но Нацбанк отклонил его предложения и требует немедленно взыскать задолженность по кредитам рефинансирования.

Теги: #расследование #vab_банк #комментарий
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